Кержаков: сборная России по футболу сможет одержать уверенную победу над командой Кипра

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по футболу сумеет добиться уверенной победы в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против команды Кипра. Такое мнение ТАСС во вторник по телефону высказал бывший футболист сборной России и старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет) Александр Кержаков.

Матч против сборной Кипра пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. В предыдущем матче отборочного этапа сборная России одержала победу над командой Сан-Марино со счетом 9:0.

"Я думаю, сегодня будет уверенная победа, хотя придется сложнее, чем с Сан-Марино, - сказал Кержаков. - Крупная победа в прошлом матче никак морально не скажется на команде, какая разница, это новый соперник. Думаю, что игра нашей сборной будет уверенной и спокойной, мы будем контролировать ход встречи".

"Команда Кипра более классная, чем Сан-Марино, но это не помешает нам сегодня выиграть. Я думаю, что победим 3:0", - добавил Кержаков.

В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков в трех матчах, команда занимает второе место. Лидирует в группе сборная Бельгии, в активе которой девять очков, третьими идут шотландцы (6), четвертыми - киприоты (3), пятыми - казахстанцы (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).