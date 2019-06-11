Женская сборная России по волейболу обыграла команду Южной Кореи в Лиге наций

ТАСС, 11 июня. Российские волейболистки обыграли команду Южной Кореи со счетом 3-1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17) в десятом матче предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в итальянской Перудже.

Сборная России выиграла вторую встречу на турнире. Российские волейболистки набрали 7 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице, возглавляет которую сборная Турции с 27 очками. В следующем туре российские волейболистки сыграют против сборной Болгарии, встреча состоится 12 июня.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня 16 сборных проводят однокруговой турнир. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.