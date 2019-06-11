Дзюба и Ионов вошли в состав сборной России на матч отбора ЧЕ-2020 с командой Кипра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Алексей Ионов вошли в стартовый состав сборной России по футболу на четвертый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полностью состав выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (вратарь), Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Антон Миранчук, Ионов, Дзюба. По сравнению с матчем против сборной Сан-Марино произошло одно изменение - вместо Алексея Миранчука на поле выйдет Ионов.

В состав сборной Кипра вошли Урко Пардо, Яннис Кусулос, Константинос Лаифис, Николас Янну, Андреас Авраам, Костакис Артиматас, Энтони Георгиу, Яннис Кости, Ренату Маргаса, Пиерос Сотириу и Антрес Макрис.

Матч отборочной группы I пройдет во вторник на стадионе "Нижний Новгород", начало игры в 21:45 мск.