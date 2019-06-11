Новый клуб из Москвы может пополнить состав участников женской гандбольной суперлиги

ТАСС, 11 июня. Федерация гандбола России (ФГР) может увеличить количество участников чемпионата России среди женщин в суперлиге до 12 команд за счет нового клуба из Москвы. Об этом сообщил вице-президент организации Виктор Поладенко, слова которого приводит пресс-служба ФГР.

В прошедшем сезоне в первенстве страны среди женщин в суперлиге принимало участие 11 команд. Чемпионом России стал "Ростов-Дон".

"20 мая в ФГР поступило письмо от руководства нового женского гандбольного клуба из Москвы о желании вступить в суперлигу. При этом никто из высшей лиги не изъявил желания перейти на более высокий уровень. Таким образом, есть все основания включить новую команду. Мы можем только приветствовать расширение женской суперлиги до 12 участников", - сказал Поладенко.

Также отмечается, что название нового клуба, его руководящий состав и тренерский штаб огласят на специальной пресс-конференции, которая пройдет 24 июня.

Также в сезоне-2019/20 решено изменить систему календаря в мужской суперлиге. Исполком ФГР внес поправки в регламент соревнований, которые будут рассмотрены 24 июня.