Сборная Словакии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 11 июня. Футболисты сборной Словакии одержали победу над азербайджанцами со счетом 5:1 в игре четвертого тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Баку.

Голы в составе победителей забили Станислав Лоботка (8-я минута), Юрай Куцка (27), Марек Гамшик (30, 57) и Давид Ханко (85). У хозяев голом отметился Рамиль Шейдаев (29). В этом матче Гамшик довел количество голов за сборную до 24 и стал лучшим бомбардиром в истории словацкой команды. Предыдущим рекордсменом по этому показателю был Роберт Виттек (23).

Сборная Словакии занимает второе место в турнирной таблице группы Е, набрав шесть очков. Первыми идут венгры (9), третьими - хорваты (6), азербайджанцы (0) занимают пятое место. В следующем туре словаки 6 сентября примут сборную Хорватии, в тот же день команда Азербайджана проведет домашний матч со сборной Уэльса.

В группе H сборная Франции обыграла команду Андорры со счетом 4:0, исландцы победили команду Турции (2:1), команда Албании победила молдаван (2:0). Лидируют в турнирной таблице французы (9), второе место занимают турки (9), третье - исландцы (9). Сборная Франции свой следующий матч в отборочном турнире проведет 7 сентября дома против албанцев, в тот же день турки примут андоррцев, исландцы - команду Молдавии.

Сборная Германии забила эстонцам восемь голов

Сборная Северной Ирландии с минимальным счетом победила белорусов в группе С (1:0), команда Эстонии потерпела разгромное поражение от немцев (0:8). Североирландская команда упрочила лидерство (12), немцы идут вторыми (9), сборная Нидерландов занимает третье место (3). В следующем туре команда Германии 9 сентября сыграет в гостях со сборной Северной Ирландии, тремя днями ранее немцы также примут нидерландцев, эстонцы - белорусов.

В группе J итальянцы победили команду Боснии и Герцеговины (2:1), финны обыграли сборную Лихтенштейна (2:0), команда Армении победила греков (3:2). Итальянцы сохранили за собой лидерство в турнирной таблице, набрав 12 очков, вторым идут финны (9), третьей идет команда Армении (6). В следующем туре армяне 5 сентября примут итальянцев, финны - греков, боснийцы - команду Лихтенштейна.

Отборочный турнир чемпионата Европы - 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.