Сборная Бельгии победила команду Шотландии в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 12 июня. Бельгийские футболисты обыграли команду Шотландии в матче четвертого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голы забили Ромелу Лукаку (45-я и 57-я минуты) и Кевин Де Брюйне (90).

В турнирной таблице группы I лидирует команда Бельгии, одержав победы во всех четырех матчах (12 очков). Сборная Шотландии идет на четвертом месте, имея в активе шесть очков. Также в данной группе выступает сборная России, которая после четырех туров набрала девять очков и идет на втором месте.

В следующем туре бельгийцы встретятся с командой Сан-Марино, шотландцы сыграют с россиянами. Оба матча состоятся 6 сентября.