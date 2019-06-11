Джикия: cборная России по футболу полностью контролировала игру с командой Кипра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу полностью контролировали матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра. Об этом в эфире канала "Матч Премьер" сказал защитник сборной России Георгий Джикия.

Сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, на игре присутствовало 42 228 зрителей.

"Могли больше, но самое главное победа, все молодцы, старались, бились, контролировали игру, - сказал Джикия. - Полностью отыграли в защите, особо моментов у соперника не было, было пару провалов, пару угловых, где мы здорово сыграли, поэтому проблем не было. У нас не было волнений, мы полностью контролировали игру. Всем спасибо, спасибо Нижнему Новгороду, болельщикам, отличный стадион, было приятно подарить победу всем".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.