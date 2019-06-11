Панов: РФС организовал матч сборной России в Нижнем Новгороде на высшем уровне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) на высоком уровне организовал в Нижнем Новгороде матч отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 между сборными России и Кипра. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

Во вторник сборная России на стадионе "Нижний Новгород" победила команду Кипра со счетом 1:0.

"Все прошло хорошо, РФС провел мероприятие в Нижнем Новгороде на высшем уровне. Вопросов к организации нет - безопасность, коммерческая составляющая и культурная программа были настолько хороши, что остается гордиться. Беспорядков тоже пока никаких не произошло", - заявил Панов.

Следующий матч в рамках отборочного турнира сборная России проведет с командой Шотландии. Встреча состоится 6 сентября на поле соперника подопечных Станислава Черчесова.