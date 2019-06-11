Ионов: матч с командой Кипра выдался тяжелым для сборной России

Сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020. Гол на 38-й минуте забил Ионов. Ранее по ошибке бокового судьи был отменен другой гол Ионова, судья посчитал, что футболист был в офсайде.

"Моменты были, игра удачно складывалась для нас, но не могли забить, поэтому было вот так тяжело. Когда вышел в основе, подумал о том, что нужно выйти и выиграть этот матч. Может быть, где-то торопились, не видели, большой или небольшой был офсайд, но в принципе все здорово было: гол забили, разыграли с фланга, прострел под себя - четыре момента таких было. Можно сказать, что силы заканчивались, счет был 1:0, не забили свои моменты, было тяжело", - сказал Ионов.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.