Сычев: результаты сборной России повысили интерес к футболу в стране

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Последние результаты сборной России дали новый виток развития футбола в стране и повысили интерес к этому виду спорта. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард национальной команды Дмитрий Сычев.

Во вторник сборная России победила команду Кипра со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

"Игра классная, обилие моментов, каждые две минуты стадион взрывался, - сказал Сычев. - Команде Сан-Марино забили все, что могли (встреча прошла 8 июня, россияне одержали самую крупную победу в своей истории со счетом 9:0 - прим. ТАСС), а тут не хватало последнего штриха. Стадион просто шикарный, атмосфера отличная, радуюсь за жителей города, ведь у них есть такая арена. Посмотрите, какой интерес к футболу, сборная сделала для развития этого вида спорта в стране очень много".

Сычев не стал выделять сильнейшего игрока в составе российской сборной, отметив, что вся команда сыграла хорошо. "Главные герои - все футболисты, каждый играл хорошо. Они создавали моменты, могли забить. Обидно за Артема Дзюбу, у него не шла игра, но главное, что получилось набрать три очка, позже сделают выводы и разберут ошибки", - добавил бывший футболист.

Кроме того, Сычев поделился своими ожиданиями от осенних отборочных матчей российской команды. Подопечные Черчесова 6 сентября сыграют в гостях со сборной Шотландии, а 9 сентября примут казахстанских футболистов. "Там игроки будут находиться в другой форме, начнется чемпионат России, у команды будет другое состояние, - отметил Сычев. - Но надо ждать, хочется побед, надеюсь, сможем выйти [в финальную часть чемпионата Европы] с первого места в группе, обыграв бельгийцев".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах девять очков. Команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет таблицу сборная Бельгии (12 очков).