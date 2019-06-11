Минспорт региона надеется, что Нижний Новгород будет чаще принимать важные футбольные игры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов надеется, что арена "Нижний Новгород" чаще будет принимать большие футбольные матчи. Об этом он сказал ТАСС после матча отборочного турнира чемпионата Европы между сборными России и Кипра.

Сборная России во вторник на стадионе "Нижний Новгород" обыграла команду Кипра со счетом 1:0. На игре присутствовало 42 228 зрителей. Ранее российская команда победила сборную Сан-Марино в Саранске (9:0).

"У нас болельщики уже приучены к ярким мероприятиям с чемпионата мира. Приятно, что любовь к сборной России, к футболу в Нижнем Новгороде выплескивается в такую массовую поддержку, которая была необходима сборной и, надеюсь, что помогла победить. Игра хорошая, было видно преимущество сборной России на протяжении матча, не хватило двух-трех забитых голов", - сказал Панов.

"Мы с Саранском увидели 10 безответных мячей сборной России. Мы бы с удовольствием посмотрели пять забитых мячей в Нижнем Новгороде, но для сборной, наверное, не принципиально, главное, что заработали шесть очков. На стадионе "Нижний Новгород" средняя результативность не очень высокая, сегодня она была подтверждена даже игрой сборной России", - отметил Панов.

Стадион в Нижнем Новгороде принял шесть матчей чемпионата мира, рекорд арены по посещаемости - 43319 зрителей. "Мы продолжаем верить в нашу команду и надеяться, что большой футбол будет в Нижнем Новгороде частым гостем", - заключил министр спорта региона.

В турнирной таблице группы I сборная России идет на втором месте, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.