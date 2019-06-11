Панов рассчитывает, что расширение премьер-лиги облегчит выход в нее ФК "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Расширение числа команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) может облегчить командам из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выход в высший дивизион. Таким мнением поделился с ТАСС в среду после игры сборной России против команды Кипра (1:0) министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

6 июня 15 из 16 клубов РПЛ на общем собрании проголосовали за расширение числа участников чемпионата России до 18 команд. Созданная лигой рабочая группа в течение двух недель обсудит все нюансы перехода, после чего направит свои предложения в комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС). После этого должно быть принято коллегиальное решение, которое и будет направлено на утверждение исполкому РФС.

"Перед "Нижним" ставится цель выхода в премьер-лигу, как и в этом году ставилась, мы идем к ней постепенно, поступательно, но уверенно. Нужно уметь за короткий промежуток времени усилить команду, быть готовым к серьезной конкуренции за право выхода. Учитывая, что будет расширение, мы будем рады поучаствовать в премьер-лиге, но это тяжелая борьба. На сегодняшний день расширение упрощает борьбу за выход, надеемся, что слабее будет уровень спаррингов в стыковых матчах: будем играть не с 13-14-й командой, а уже с 15-16-й", - заявил Панов.

По окончании прошедшего сезона Олимп-ФНЛ "Нижний Новгород" занял четвертое место и уступил в стыковых матчах за право выступать в РПЛ самарским "Крыльям Советов".