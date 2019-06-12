Московский ЦСКА и хоккеист Капризов не стали лауреатами наград Альянса европейских клубов

ТАСС, 12 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и нападающий команды Кирилл Капризов не были отмечены наградами по версии EHC Hockey Awards. Об этом сообщила пресс-служба Альянса европейских клубов (EHC).

Торжественная церемония состоялась во вторник в Праге (Чехия). Армейцы претендовали на звание лучшей команды года. Капризов боролся за премию лучшему молодому игроку Европы.

Лучшей европейской командой по версии организации стала шведская "Фрёлунда", выигравшая Лигу чемпионов. Клуб получил награду во второй раз, впервые это произошло в 2017 году. Лучшим молодым хоккеистом был признан 20-летний финский нападающий Алекси Хепониеми, который выступал в прошедшем сезоне за "Кярпят". Награду лучшему тренеру второй раз в своей карьере получил Роджер Рённберг, возглавляющий "Фрёлунду", ранее он становился лауреатом в 2017 году.

В сезоне-2018/19 22-летний Капризов провел в регулярном чемпионате КХЛ 57 матчей, набрав 51 (30 шайб + 21 передача) очко. В розыгрыше Кубка Гагарина он отыграл 19 встреч, записав себе в актив 14 (4+10) баллов за результативность. В 2017 году Капризов становился обладателем премии лучшему молодому игроку по версии EHC Hockey Awards.

ЦСКА в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии столичный клуб обыграл омский "Авангард" со счетом 4-0.