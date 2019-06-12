Сборные России по баскетболу 3х3 лидируют в рейтинге отбора на Олимпиаду

ТАСС, 12 июня. Сборные России по баскетболу (команды формата "3 на 3") закрепились на ведущих позициях в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA), который является отборочным к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом в среду сообщила Российская федерация баскетбола.

Дата окончания подсчета баллов к отбору на Олимпийские игры - 1 ноября 2019 года. По ее результатам женские и мужские сборные, занявшие первые три места в своих категориях, получат прямые путевки на Игры 2020 года.

В женском рейтинге сборная России лидирует, имея в активе 7 585 114 баллов, на втором месте идут китаянки (7 395 562), на третьем - сборная Монголии (5 846 016), на четвертом - сборная Румынии (4 804 469), на пятом - команда Франции (4 406 104).

Сборная России в мужском рейтинге занимает второе место (28 484 450), лидируют сербы, в активе которых 33 667 880 баллов. На третьем месте идет команда Словении (20 434 010), затем сборные Китая (20 360 240) и США (16 844 981).

В августе 2012 года FIBA предложила включить баскетбол 3х3 в программу летних Олимпийских игр после успешного проведения турнира в этой дисциплине на юношеской Олимпиаде 2010 года в Сингапуре. 9 июня 2017 года исполком Международного олимпийского комитета объявил о решении включить этот вид спорта в программу Игр-2020 в Токио. На турнире будут разыграны два комплекта наград - у мужчин и женщин. Олимпийские медали разыграют по восемь команд среди мужчин и женщин, каждая заявка может содержать по четыре спортсмена.

Олимпийские игры - 2020 пройдут в Токио с 25 июля по 9 августа. Соревнования по баскетболу 3х3 состоятся с 25 по 29 июля.