Все или ничего. Хоккеисты "Бостона" и "Сент-Луиса" сыграют решающий матч за Кубок Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Американские клубы "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз" в ночь на четверг в седьмом матче определят победителя Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обладателя Кубка Стэнли 2019 года, решающая встреча состоится в Бостоне и начнется в 03:00 по московскому времени. И ничего лучше, чем седьмого матча для столь непредсказуемого плей-офф, придумать было невозможно. В 17-й раз в истории НХЛ чемпион определится по итогам семи матчей финальной серии. Последний раз подобное случилось в 2011 году, когда "Бостон" на выезде победил "Ванкувер" (4:0) и выиграл Кубок Стэнли, тогда по две шайбы забросили Патрис Бержерон и Брэд Маршанд, выступающие за "Бостон" до сих пор. Из участников нынешнего финала восемь лет назад также играли защитник Здено Хара и нападающий Давид Крейчи, а голкипер Туукка Раск был запасным вратарем и в решающей серии на льду не появлялся. 42-летний словак Хара в случае победы "Бостона" станет первым в истории капитаном, родившимся в Европе, который дважды поднимет Кубок Стэнли. По разу в ранге капитанов из представителей Европы также побеждали швед Никлас Лидстрём ("Детройт", 2008) и Александр Овечкин ("Вашингтон", 2018). Хара играет со сломанной челюстью и в специальной защитной маске, получив травму после попадания шайбы в лицо в четвертом матче финала (2:4), но уже в следующем после травмы матче он вновь вышел на лед. "Бостон", основанный в 1924 году, выигрывал Кубок Стэнли шесть раз и 13 раз проигрывал в финалах, в последний - в 2013 году против "Чикаго" (2-4). Помимо пятерых игроков, перечисленных выше, из нынешнего состава в финальной серии принимали участие защитники Тори Круг и Джон Мур, а также форвард Юаким Нордстрём.

Мало кто ожидал, что "Блюз" удастся дотянуть эту серию до седьмой встречи - у команды нет ни опыта игры в финалах, ни стабильно набирающего очки звена, на которое без оглядки можно всегда положиться. В "Сент-Луисе" только два игрока имеют опыт игры в финалах Кубка Стэнли - форвард Давид Перрон в составе "Вегаса" играл в прошлом году, а швед Оскар Сундквист в 2016 году стал чемпионом в составе "Питтсбурга". "Сент-Луис", выступающий в НХЛ с 1967 года, в четвертый раз в своей истории дошел до финала. В трех предыдущих случаях команда проигрывала решающие серии, не сумев выиграть ни одного матча - в последний раз в 1970 году "Сент-Луис" уступил как раз "Бостону". В той серии одним из линейных арбитров работал член Зала хоккейной славы Нил Армстронг - отец нынешнего генерального менеджера "Сент-Луиса" Дуга Армстронга. Повторение 1970 года Обладатель Кубка Стэнли 1970 года определился в седьмом матче на домашней арене "Брюинз". Решающий матч запомнился "полетом" легендарного защитника клуба Бобби Орра, забросившего чемпионскую шайбу в овертайме. На тот момент Орру был 21 год, а по результатам сезона он стал обладателем четырех индивидуальных наград - лучшему бомбардиру, лучшему защитнику и лучшему игроку регулярного чемпионата, а также самому ценному хоккеисту плей-офф. С тех пор "Бостон" ни разу не завоевывал Кубок Стэнли на своей площадке. В 1971 году Фил Эспозито, Орр и партнеры решили исход финального противостояния с "Рейнджерс" в шестом матче, который прошел в Нью-Йорке, а в 2011-м "Брюинз" сенсационно одержали гостевую победу над "Ванкувером" в седьмой игре. "Ты мечтаешь принять участие в таком матче вне зависимости от того, где именно он произойдет, - сказал во время текущей серии Бержерон. - Но получить шанс сделать это перед своими фанатами - это возможность заряжаться во время игры дополнительной энергией, это необходимо использовать. Я даже не могу представить, что будет твориться на арене". Впрочем, "Блюз" не привыкать огорчать хозяев - в текущем плей-офф команда выиграла девять матчей в гостях при трех поражениях. "Безусловно, статистика внушает оптимизм, - сказал форвард клуба Перрон. - Мы являемся хорошей гостевой командой, ведь уже дважды победили в Бостоне в этом финале. Мы готовы к тому, чтобы за пару дней перезагрузиться мыслями и провести свою лучшую игру в сезоне". Путь команд к финалу В регулярном чемпионате "Бостон" занял второе место в Восточной конференции, на пути к финалу обыграв "Торонто" (4-3), "Коламбус" (4-2) и "Каролину" (4-0). Лучшим бомбардиром команды и всего плей-офф является Маршанд, набравший 23 очка (9 шайб + 14 голевых передач). Его партнеры по звену Давид Пастрняк и Бержерон набрали 19 и 17 очков соответственно. Главным козырем "Бостона" является реализация большинства. В плей-офф команда повторила клубный рекорд по шайбам в большинстве в одном розыгрыше, установленный в 1991 году (24 гола). "Сент-Луис" же в финальной серии реализовал только одну попытку из 17. "Сент-Луис" по итогам регулярного чемпионата финишировал пятым на Западе, при этом в начале января команда занимала последнее место в общей таблице НХЛ, после чего выдала серию из 11 побед подряд. В середине ноября клуб уволил главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби, который сделал ставку на 25-летнего вратаря Джордана Биннингтона, до этого проведшего в НХЛ один матч. Биннингтон в 32 матчах регулярного чемпионата пять раз сыграл "на ноль", отражая 92,7% бросков по воротам, в плей-офф он провел все 25 игр (в одной был заменен по ходу матча), а его процент отраженных бросков составляет 91,1. В финальной серии голкипер хоть и пропустил несколько простых бросков, но в целом действует надежно и периодически свою команду выручает.