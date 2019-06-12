Все или ничего. Хоккеисты "Бостона" и "Сент-Луиса" сыграют решающий матч за Кубок Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Американские клубы "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз" в ночь на четверг в седьмом матче определят победителя Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обладателя Кубка Стэнли 2019 года, решающая встреча состоится в Бостоне и начнется в 03:00 по московскому времени. И ничего лучше, чем седьмого матча для столь непредсказуемого плей-офф, придумать было невозможно.
В 17-й раз в истории НХЛ чемпион определится по итогам семи матчей финальной серии. Последний раз подобное случилось в 2011 году, когда "Бостон" на выезде победил "Ванкувер" (4:0) и выиграл Кубок Стэнли, тогда по две шайбы забросили Патрис Бержерон и Брэд Маршанд, выступающие за "Бостон" до сих пор. Из участников нынешнего финала восемь лет назад также играли защитник Здено Хара и нападающий Давид Крейчи, а голкипер Туукка Раск был запасным вратарем и в решающей серии на льду не появлялся.
42-летний словак Хара в случае победы "Бостона" станет первым в истории капитаном, родившимся в Европе, который дважды поднимет Кубок Стэнли. По разу в ранге капитанов из представителей Европы также побеждали швед Никлас Лидстрём ("Детройт", 2008) и Александр Овечкин ("Вашингтон", 2018). Хара играет со сломанной челюстью и в специальной защитной маске, получив травму после попадания шайбы в лицо в четвертом матче финала (2:4), но уже в следующем после травмы матче он вновь вышел на лед.
"Бостон", основанный в 1924 году, выигрывал Кубок Стэнли шесть раз и 13 раз проигрывал в финалах, в последний - в 2013 году против "Чикаго" (2-4). Помимо пятерых игроков, перечисленных выше, из нынешнего состава в финальной серии принимали участие защитники Тори Круг и Джон Мур, а также форвард Юаким Нордстрём.
Мало кто ожидал, что "Блюз" удастся дотянуть эту серию до седьмой встречи - у команды нет ни опыта игры в финалах, ни стабильно набирающего очки звена, на которое без оглядки можно всегда положиться. В "Сент-Луисе" только два игрока имеют опыт игры в финалах Кубка Стэнли - форвард Давид Перрон в составе "Вегаса" играл в прошлом году, а швед Оскар Сундквист в 2016 году стал чемпионом в составе "Питтсбурга". "Сент-Луис", выступающий в НХЛ с 1967 года, в четвертый раз в своей истории дошел до финала. В трех предыдущих случаях команда проигрывала решающие серии, не сумев выиграть ни одного матча - в последний раз в 1970 году "Сент-Луис" уступил как раз "Бостону".
В той серии одним из линейных арбитров работал член Зала хоккейной славы Нил Армстронг - отец нынешнего генерального менеджера "Сент-Луиса" Дуга Армстронга.
Повторение 1970 года
Обладатель Кубка Стэнли 1970 года определился в седьмом матче на домашней арене "Брюинз". Решающий матч запомнился "полетом" легендарного защитника клуба Бобби Орра, забросившего чемпионскую шайбу в овертайме. На тот момент Орру был 21 год, а по результатам сезона он стал обладателем четырех индивидуальных наград - лучшему бомбардиру, лучшему защитнику и лучшему игроку регулярного чемпионата, а также самому ценному хоккеисту плей-офф.
С тех пор "Бостон" ни разу не завоевывал Кубок Стэнли на своей площадке. В 1971 году Фил Эспозито, Орр и партнеры решили исход финального противостояния с "Рейнджерс" в шестом матче, который прошел в Нью-Йорке, а в 2011-м "Брюинз" сенсационно одержали гостевую победу над "Ванкувером" в седьмой игре.
"Ты мечтаешь принять участие в таком матче вне зависимости от того, где именно он произойдет, - сказал во время текущей серии Бержерон. - Но получить шанс сделать это перед своими фанатами - это возможность заряжаться во время игры дополнительной энергией, это необходимо использовать. Я даже не могу представить, что будет твориться на арене".
Впрочем, "Блюз" не привыкать огорчать хозяев - в текущем плей-офф команда выиграла девять матчей в гостях при трех поражениях. "Безусловно, статистика внушает оптимизм, - сказал форвард клуба Перрон. - Мы являемся хорошей гостевой командой, ведь уже дважды победили в Бостоне в этом финале. Мы готовы к тому, чтобы за пару дней перезагрузиться мыслями и провести свою лучшую игру в сезоне".
Путь команд к финалу
В регулярном чемпионате "Бостон" занял второе место в Восточной конференции, на пути к финалу обыграв "Торонто" (4-3), "Коламбус" (4-2) и "Каролину" (4-0). Лучшим бомбардиром команды и всего плей-офф является Маршанд, набравший 23 очка (9 шайб + 14 голевых передач). Его партнеры по звену Давид Пастрняк и Бержерон набрали 19 и 17 очков соответственно.
Главным козырем "Бостона" является реализация большинства. В плей-офф команда повторила клубный рекорд по шайбам в большинстве в одном розыгрыше, установленный в 1991 году (24 гола). "Сент-Луис" же в финальной серии реализовал только одну попытку из 17.
"Сент-Луис" по итогам регулярного чемпионата финишировал пятым на Западе, при этом в начале января команда занимала последнее место в общей таблице НХЛ, после чего выдала серию из 11 побед подряд. В середине ноября клуб уволил главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби, который сделал ставку на 25-летнего вратаря Джордана Биннингтона, до этого проведшего в НХЛ один матч. Биннингтон в 32 матчах регулярного чемпионата пять раз сыграл "на ноль", отражая 92,7% бросков по воротам, в плей-офф он провел все 25 игр (в одной был заменен по ходу матча), а его процент отраженных бросков составляет 91,1. В финальной серии голкипер хоть и пропустил несколько простых бросков, но в целом действует надежно и периодически свою команду выручает.
В плей-офф "Сент-Луис" оказался сильнее "Виннипега" (4-2), "Далласа" (4-3) и "Сан-Хосе" (4-2). Самым результативным игроком команды является нападающий Райан О'Райлли, который набрал 21 очко (7+14) и повторил рекорд "Сент-Луиса" по этому показателю. В финальной серии О'Райлли набрал уже семь очков (4+3) в шести матчах, забивая голы в трех играх подряд. В истории финалов НХЛ лишь 13 игроков забрасывали в четырех или более играх, в случае гола в седьмом матче О'Райлли станет первым за 34 года хоккеистом, забросившим в четырех финальных играх подряд, последний раз это удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году, когда его "Эдмонтон" переиграл "Филадельфию".
Русский фактор
Весомый вклад в успех "Сент-Луиса" в плей-офф вносят и российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. На счету Тарасенко 11 голов и пять результативных передач, 27-летний форвард забросил шайбу во втором матче финальной серии и стал первым за 29 лет игроком "Сент-Луиса", набравшим очки в восьми матчах плей-офф подряд. На счету 23-летнего Барбашева шесть очков (3+3), но он хорошо справляется с функциями центрального нападающего четвертого звена, дает команде необходимую энергию, проводит много силовых приемов (80 приемов в 24 матчах), имея при этом положительный показатель полезности (+1). Шестую встречу россиянин пропустил из-за дисквалификации за удар соперника в голову в пятом матче.
Многие эксперты сходятся во мнении, что в шестой игре серии "Блюз" не хватило именно Барбашева, который действует в агрессивной манере. "С возвращением Барбашева эта тройка будет более эффективной, - подчеркнул главный тренер команды Беруби. - Он является, пожалуй, самым жестким нападающим клуба, он может играть против любого противника".
"Силовой хоккей помогает Барбашеву отбирать у соперников шайбы. Он делает жизнь соперников непростой, нам определенно это пригодится", - добавил капитан "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело.
Если "Сент-Луис" победит в седьмом матче, то в четвертый раз подряд Кубок Стэнли завоюет клуб, имеющий в своем составе российских игроков. Всего с 1994 года, когда россияне впервые завоевали Кубок Стэнли, лишь в пяти розыгрышах плей-офф представители России не поднимали над собой главный трофей НХЛ (2001, 2010, 2011, 2013, 2015).
Но неизвестно, сможет ли Тарасенко привезти трофей в Россию с учетом недавнего рождения сына. По крайней мере, Евгению Малкину в 2016 году и Александру Овечкину в 2018-м этот фактор не помешал привезти почетный трофей в Москву.
Ход финальной серии
"Бостон" подошел к решающему противостоянию в борьбе за Кубок Стэнли в ранге фаворита, полностью подтвердив данный статус в первом матче серии на своем льду. Хозяева сумели отыграться со счета 0:2 и победили (4:2), почти в два раза перебросав соперника (38-20).
Во втором матче по игре доминировал уже "Сент-Луис" (броски - 37-23), а все шайбы в основное время были заброшены в первом периоде, причем гости дважды сумели отыграться. В овертайме героем стал защитник "Сент-Луиса" Карл Гуннарссон, забросивший свою первую в карьере шайбу в плей-офф. В первом периоде травму получил игрок обороны "Бостона" Мэтт Гжельчик, который больше в финальной серии на льду не появлялся.
В третьей встрече, уже на площадке "Сент-Луиса", хозяева были разгромлены со счетом 2:7. Ключевым фактором стала игра в неравных составах, "Бостон" реализовал все четыре удаления хозяев, которые забросили только одну шайбу из пяти попыток в большинстве. При этом по игре в равных составах "Сент-Луис" действовал даже с небольшим преимуществом, которое нашло свое отражение в четвертой игре - "Сент-Луис" снова серьезно перебросал соперника (38-23) и владел игровым преимуществом большую часть матча, в результате чего добился победы со счетом 4:2, сравняв счет в серии (2-2).
Пятый матч запомнился рядом судейских ошибок, одна из которых привела к заброшенной шайбе "Сент-Луиса", в итоге оказавшейся победной. Перрон с помощью явного нарушения правил отобрал шайбу в зоне "Бостона", а спустя несколько секунд стал автором гола. "Сент-Луис" победил со счетом 2:1, хотя "Бостон" вновь перебросал оппонентов (39-21).
В шестой встрече первая звезда четвертого и пятого матчей О'Райлли стал антигероем, в первом периоде выбросив шайбу за пределы площадки и оставив свою команду втроем против пятерых соперников. А Маршанд реализовал двойное большинство, выведя свою команду вперед - 1:0. Минимальный счет держался до начала третьего периода, когда ошибку допустил вратарь Биннингтон, пропустивший после несильного наброса от синей линии. "Бостон" довел дело до уверенной победы со счетом 5:1, забросив последнюю шайбу в пустые ворота.
Седьмой матч финалов американских профессиональных лиг пройдет в Бостоне впервые с 1984 года, когда в финале Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон", ведомый Ларри Бёрдом, переиграл "Лос-Анджелес Лейкерс" во главе с Мэджиком Джонсоном (111:102). В седьмых матчах финала Кубка Стэнли 12 раз побеждали хозяева, а гости праздновали успех лишь четырежды, но последние две победы остались именно за гостями. "Сент-Луис" в нынешнем розыгрыше плей-офф одержал девять побед в 12 матчах на выезде, "Бостон" же в 12 домашних встречах одержал семь побед. Кроме того, "Бостон" в своей истории на разных стадиях плей-офф 27 раз играл седьмые матчи (15 побед), лидируя по обоим показателям в истории лиги, "Сент-Луис" же провел 17 решающих матчей, в которых одержал девять побед.