Рой Джонс прибыл в Екатеринбург на открытие Всемирного боксерского форума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Боксер Рой Джонс - младший прибыл в Екатеринбург для выступления на открытии II Всемирного боксерского форума, который пройдет в городе с 13 по 16 июня 2019 года. В Екатеринбурге боксер планирует посетить исторические места города, об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я уверен, что у меня запланировано посещение исторических достопримечательностей, мне покажут все самое лучшее, что есть в Екатеринбурге", - сказал Джонс журналистам в среду.

Спортсмен также поздравил встретивших его журналистов с Днем России, который отмечается в стране 12 июня. "Я хочу поблагодарить Россию за все, что она для меня сделала. Поздравляю Россию с этим национальным праздником", - добавил Джонс.

II Всемирный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). На форуме в Екатеринбурге стороны обсудят защиту здоровья боксеров, различия в правилах международных санкционирующих органов, гендерное равенство, создание бизнес-платформы для промоутеров и многие другие стратегические вопросы развития мирового бокса. На открытии форума выступят российские исполнители Тимати, Ханна и Сергей Бобунец.