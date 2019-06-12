Каштру стал новым главным тренером ФК "Шахтер"

ТАСС, 12 июня. Донецкий "Шахтер" объявил о назначении на пост главного тренера португальца Луиша Каштру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Каштру сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку, который во вторник возглавил итальянскую "Рому". Контракт с 57-летним Каштру рассчитан на два года.

"Приветствуем Луиша в команде и желаем удачи!" - говорится в заявлении "Шахтера".

Ранее Каштру возглавлял португальскую "Виторию Гимарайнш", которая смогла закончить прошедший сезон на пятом месте и попасть в Лигу Европы. Также специалист тренировал такие португальские клубы как "Порту", "Риу Аве" и "Шавеш".

"Шахтер" в прошедшем сезоне стал чемпионом Украины, выиграв премьер-лигу в третий раз подряд и в 12-й раз в истории, а также став обладателем Кубка страны.