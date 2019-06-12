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Футболист "Лиона" Менди перешел в испанский "Реал"

Мадридский клуб в нынешнее трансферное окно подписал контракты с пятью новыми футболистами

ТАСС, 12 июня. Защитник французского футбольного клуба "Лион" Ферлан Менди подписал контракт с испанским "Реалом". Об этом сообщила в среду пресс-служба мадридского клуба.

24-летний футболист заключил соглашение на шесть лет.

В прошедшем сезоне Менди провел 44 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Ранее Менди выступал, помимо "Лиона", за французский "Гавр".

Этот трансфер стал пятым для "Реала" в нынешнее трансферное окно: до этого клуб подписал контракты с бельгийцем Эденом Азаром, сербом Лукой Йовичем и бразильцами Родриго и Эдером Милитао.

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