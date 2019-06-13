Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу

ТАСС, 13 июня. Руководство Белорусской федерации футбола (АБФФ) и главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба АБФФ.

Помимо главного тренера, сборную покинули его помощники Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.

"Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу, - заявил первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик. - Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире чемпионата Европы - 2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон".

"Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, - отметил Криушенко. - Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную Белоруссии ждет светлое будущее".

Криушенко возглавил сборную Белоруссии в 2017 году. Под его руководством сборная Белоруссии заняла первое место в группе 2 лиги D Лиги наций и завоевала место в лиге C. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная Белоруссии потерпела четыре поражения в четырех встречах. Помимо команды Белоруссии в группе С выступают сборные Германии, Нидерландов, Северной Ирландии и Эстонии.