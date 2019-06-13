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Боец Харитонов проведет второй поединок против Митриона 24 августа в США

Бой состоится в штате Коннектикут
Сергей Харитонов Илья Питалев/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Илья Питалев/ТАСС

ТАСС, 13 июня. Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов проведет второй поединок против американца Мэтта Митриона 24 августа на турнире Bellator в США. Об этом российский спортсмен рассказал в своем Instagram.

Первый поединок между бойцами, который прошел в феврале этого года в Анкасвилле (штат Коннектикут), был признан несостоявшимся из-за того, что Митрион ударил в пах россиянина в первом раунде.

"Мэтт Митрион также подписал соглашение на бой со мной, который пройдет 24 августа все в том же штате Коннектикут. Я рад, что этот бой наконец-то состоится, надеюсь, вы ждете этот поединок. Сделаю все, чтобы показать яркий поединок, сделаю все для победы. Только вперед", - сказал 38-летний Харитонов.

Россиянин провел в ММА 36 поединков, в которых одержал 28 побед (16 нокаутом) и потерпел шесть поражений, также два боя были признаны несостоявшимися. На счету 40-летнего Митриона 20 боев, 13 побед (11 нокаутом) и шесть поражений, один поединок признан несостоявшимся.

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