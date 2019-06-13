{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Члены исполкома Международной ассоциации бокса обсудят реформирование организации в июне

Ранее МОК лишил AIBA статуса признания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Члены исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) в июне обсудят реформирование организации. Об этом ТАСС в четверг заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA статуса признания. В связи с этим МОК будет самостоятельно проводить соревнования на Играх в Токио. Также отмечалось, что будут заново сформированы квалификационные требования.

"Мы встретимся уже в Минске на Европейских играх, будем обсуждать ситуацию. Пока я даже не в курсе относительно долгов в AIBA, их количестве. Необходимы реформы и восстановление статуса", - сказал Кремлев.

Боксерский поединок Ковалев - Ярд может пройти в России
Не исключено, что поединок состоится в Англии
Читать полностью