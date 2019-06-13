Члены исполкома Международной ассоциации бокса обсудят реформирование организации в июне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Члены исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) в июне обсудят реформирование организации. Об этом ТАСС в четверг заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA статуса признания. В связи с этим МОК будет самостоятельно проводить соревнования на Играх в Токио. Также отмечалось, что будут заново сформированы квалификационные требования.

"Мы встретимся уже в Минске на Европейских играх, будем обсуждать ситуацию. Пока я даже не в курсе относительно долгов в AIBA, их количестве. Необходимы реформы и восстановление статуса", - сказал Кремлев.