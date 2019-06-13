Кремлев: долги Международной ассоциации бокса будут погашены после ее реформирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Проблемы с финансированием Международной ассоциации бокса (AIBA) решатся в короткие сроки после ее реформирования, есть много желающих погасить долги организации, заявил журналистам в четверг на проходящем в Екатеринбурге II Всемирном боксерском форуме генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев.

"Что касается долгов AIBA, то это вопрос решаемый, нужно только сделать все правильно, прозрачно, чтобы не было никакого сомнения в происхождении денег. Деньги будут от боксерского сообщества, есть много желающих погасить эти долги, но мы должны это сделать после того, как внесем все изменения внутри AIBA. Проведем реформу и начнем закрывать долги. После реформирования и погашения всех долгов можно вернуть статус", - сказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA статуса признания из-за проблем в сфере финансов, управления и этики.

Второй Всемирный боксерский форум проходит в Екатеринбурге с 13 по 16 июня. Форум собрал глав и представителей всех основных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Организатором форума выступает Федерация бокса России. Участники форума планируют достичь стратегических договоренностей по развитию вида спорта.