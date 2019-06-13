Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболу

ТАСС, 13 июня. Младен Крстаич покинул должность главного тренера сборной Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии (ФСР).

Сборная Сербии 7 июня проиграла в гостях украинцам со счетом 0:5 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В понедельник сербы победили дома команду Литвы (4:1). Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Новый тренер будет объявлен позднее.

"Члены комитета по чрезвычайным вопросам ФСР выразили свою признательность бывшему тренеру национальной сборной за очень профессиональную работу, особенно за успехи, достигнутые в Лиге наций, и пожелали ему удачи и успехов в дальнейшей карьере. Из-за его человеческих качеств, всего, что он дал сербскому футболу как игрок и тренер, Младен Крстаич всегда будет частью нашей футбольной семьи", - говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Крстаич возглавил команду в 2017 году, сменив на посту главного тренера Славолюба Муслина. На чемпионате мира в России сборная Сербии заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф. В Лиге наций сербы под руководством специалиста заняли первое место в четвертой группе лиги С и завоевали право выступить в лиге В. В отборочном цикле чемпионата Европы - 2020 команда Сербии с 4 очками на данный момент занимает третью строчку группы В, уступая сборным Украины (10 очков) и Люксембурга (4).