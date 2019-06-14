Форвард "Торонто" Леонард признан самым ценным игроком финала НБА

ТАСС, 14 июня. Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.

В ночь на пятницу "Торонто" в гостях обыграл "Голден Стэйт" со счетом 114:110 и победил в финальной серии (4-2). Клуб впервые в истории стал чемпионом НБА.

Кавай набрал в шестом матче 22 очка, сделал шесть подборов и две передачи. Форвард записал на свой счет 732 очка в прошедшем плей-офф. По этому показателю он вышел на третье место в истории НБА. Большее количество очков удавалось набрать только Леброну Джеймсу (748, в 2018 году) и Майклу Джордану (759, 1992).

Также форвард "Торонто" стал третьим в истории НБА баскетболистом, который становился самым ценным игроком финала в составах двух команд. В 2014 году Кавай получил эту награду, выступая за "Сан-Антонио". Также это удавалось Кариму Абдул-Джаббару ("Милуоки" - 1971 год, "Лос-Анджелес Лейкерс" - 1985 год) и Джеймсу ("Майами" - 2012 и 2013 год, "Кливленд" - 2016 год).

Приз самому ценному игроку финала НБА вручается с 1969 года. Больше всех титулов на счету Джордана - шесть (1991-1993, 1996-1998). По три раза его получали Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Тим Данкан и Джеймс.