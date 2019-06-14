Тренер "Голден Стэйт" Керр назвал последнюю игру финальной серии плей-офф НБА уникальной

ТАСС, 14 июня. Главный тренер клуба "Голден Стэйт" Стив Керр назвал уникальной последнюю игру финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19. Слова специалиста приводит телеканал TSN.

В ночь на пятницу "Голден Стэйт" дома уступил "Торонто" со счетом 110:114 и проиграл в финальной серии (2-4). Клубу не удалось в третий раз подряд и в седьмой раз в истории стать чемпионом НБА.

"Это один из тех моментов в карьере, когда вы играете на домашней площадке последний раз в сезоне, - сказал Керр. - Одержали бы мы победу или проиграли, но у нас была возможность поделиться своими эмоциями и попрощаться с болельщиками. Это была странная, уникальная ночь".

Керр - первый наставник, кому удалось пять раз стать чемпионом в качестве игрока и три раза в качестве тренера.

"Голден Стэйт" пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, а в трех противостояниях из четырех предыдущих он неизменно добивался победы. Ранее единственной командой, которая оказалась сильней, был "Кливленд" (3-4, 2016 год).