Главный тренер сборной Хорватии по футболу Далич представил свою книгу о ЧМ-2018 в России

На чемпионате мира в России Далич привел национальную команду Хорватии к серебряным медалям турнира, что является наивысшим достижением в истории хорватского футбола.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич представил на пресс-конференции в ТАСС свою книгу на русском языке, которая посвящена выступлению национальной команды на чемпионате мира 2018 года, она носит название "Россия нашей мечты".

"Очень приятно быть в России через год после чемпионата мира. Как и говорит название книги, Россия действительно стала нашей мечтой, мы добились лучшего результата сборной Хорватии в истории, мне посчастливилось быть тренером этой команды", - сказал Далич.

"На чемпионате мира я пережил лучшие дни моей спортивной карьеры, я до сих пор проживаю эти чувства и эмоции, ощущаю гордость за результат. Наша маленькая страна прожила, возможно, самые счастливые моменты в своей истории. И это нам дал футбол", - добавил он.

Далич отметил, что книга - это благодарность футболистам сборной, семье и всем болельщикам сборной Хорватии.

Гостем пресс-конференции стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, в презентации также приняли участие бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич и бывший игрок московского "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса.