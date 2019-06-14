Далич назвал стадион в Нижнем Новгороде самым счастливым для хорватов на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал стадион в Нижнем Новгороде самым счастливым для команды во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом Далич рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

В пятницу в ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная выходу книги Далича на русском языке "Россия нашей мечты".

"Везде, где играли были замечательные стадионы, было бы неправильно выделять какой-то, - сказал Далич. - Если по количеству болельщиков, то в Калининграде было больше всего наших фанатов, но самым счастливым оказался Нижний Новгород. Там мы победили сборную Аргентины, а потом обыграли датчан в 1/8 финала - этот город остается самым счастливым".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов добавил, что для него самым значимым стадионом являются "Лужники". "Я могу быть необъективным, для наших гостей все стадионы одинаковые, но для нас "Лужники" - особенный стадион. Я там как игрок и тренер выиграл первое чемпионство, вообще было много выиграно на нем, тем более, что открывали там чемпионат мира. Думаю, никто не обидится на меня, ведь сейчас мы играем на всех стадионах", - сказал Черчесов.