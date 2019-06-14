Далич: хорватские футболисты на ЧМ-2018 в России из лилипутов превратились в великанов

"У нас была качественная команда, качественные игроки, которые представляли ведущие клубы сильнейших европейских чемпионатов. Однако сборная до этого 20 лет не могла добиться результата, который бы отражал качество игроков. Мы сумели объединить игроков, создать сплоченную команду, веру в себя и в команду, в успех. Нашей основной целью был выход из группы, но после победы над командой Аргентины стало понятно, что мы способны на большее, а каждая следующая победа давала нам больше уверенности в своих силах", - сказал Далич.

На чемпионате мира в России Далич привел национальную команду к серебряным медалям турнира, что является наивысшим достижением в истории хорватского футбола.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выступление сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу в России сродни истории о том, как лилипуты превратились в великанов. Об этом главный тренер национальной команды Златко Далич рассказал на пресс-конференции в ТАСС, где прошла презентация его книги на русском языке "Россия нашей мечты".

"В первую очередь - это заслуга самих игроков, которые показали свое мастерство и любовь к стране. Спасибо болельщикам, которые стали нашим 12-м игроком. Жаль, что мы не победили в финале, потому что мы сыграли даже лучше, чем ожидали, но в этом матче нам удача не улыбнулась, хотя мы счастливы и гордимся показанным результатом. Как лилипут может превратиться в гиганта, так и мы достигли его благодаря вере в свои силы", - добавил он.

"На турнире в России хорваты стали одной семьей"

"У меня в руках оказались суперигроки, было бы глупо с моей стороны думать, что я буду учить их играть в футбол, - сказал Далич. - Поэтому я поставил акцент на моральных качествах, командном духе и вере в команду. Есть 23 человека с индивидуальностями и характерами, их нелегко сплотить в единое целое, но это получилось, они играли за свою страну".

"Самый хороший пример этому - фотография Луки Модрича в руках с наградой лучшему игроку чемпионата мира, но он не был счастлив. Он получил признание, но был расстроен, потому что команда проиграла [в финале]", - добавил он.

"Я с самого первого дня пытался создать атмосферу, помочь игрокам найти подход друг к другу. 55 дней длилась подготовка к чемпионату, уже тогда она стала семьей", - резюмировал специалист.

Сборная Хорватии на турнире в России в финале уступила команде Франции со счетом 2:4.