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Эксперт: выступление "Торонто" в плей-офф НБА вызывает восхищение

Канадский клуб стал чемпионом НБА впервые в истории
Баскетболисты "Торонто" AP Photo/Ben Margot
Описание
Баскетболисты "Торонто"
© AP Photo/Ben Margot

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Выступление канадского клуба "Торонто" в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19 вызвало самые положительные эмоции. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России Виталий Носов.

По итогам сезона "Торонто" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 58 побед при 24 поражениях. В плей-офф клуб поочередно обыграл "Орландо" (4-1), "Филадельфию" (4-3) и "Милуоки" (4-2). В финальной серии плей-офф канадский клуб победил "Голден Стэйт" (4-2) и впервые в своей истории стал чемпионом НБА.

"Перед началом плей-офф у "Торонто" было немного шансов дойти до финала, но они все равно это сделали, это не команда звезд, это команда игроков с большими сердцами. Я давно уже болею за "Голден Стэйт", но я не мог не любоваться тем, как игроки "Торонто" бьются на площадке. Да вы посмотрите, как они прошли весь плей-офф, это вызывает восхищение. Здорово, что теперь есть новый чемпион, тем более из Канады, победа "Торонто" в финале стала знаковой для канадского города", - сказал Носов.

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Эксперт отметил хорошее выступление "Голден Стэйт" в финальной серии и игру защитника клуба Стефена Карри в течение сезона-2018/19: "Видно, что Карри очень вырос, он близок к уровню выдающегося защитника. Я считаю, что он должен быть одним из кандидатов на получение звания лучшего защитника как минимум плей-офф. К сожалению, в финальной игре у Карри не было шансов, он пытался бросать, но ему не давали этого делать".

"Торонто" впервые выступал в финале плей-офф НБА. Клуб стал участником лиги в 1995 году, когда ее решили расширить двумя канадскими командами - "Торонто Рэпторс" и "Ванкувер Гриззлис". Позже "Ванкувер" переехал в американский Мемфис.

Карри выступает за "Голден Стэйт" с 2009 года. Он является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), также 31-летний американец дважды становился самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата. В составе сборной США Карри дважды выиграл чемпионат мира.

"Кавай Леонард останется легендой "Торонто"

Носов считает, что форвард "Торонто" Кавай Леонард останется великим игроком канадской команды, если не продолжит выступление в клубе. "Хочу сказать, что я не видел ни одного баскетболиста таким скупым на эмоции, я думаю, что единственный раз, когда он вскрикнул, - это при рождении. Вы посмотрите на момент, когда прозвучала финальная сирена, а "Торонто" стал чемпионом - он просто улыбнулся. Леонард - молчаливый лидер и удивительный игрок, ему нет равных в том, что он делает с командами, в которые приходит. Не важно, уйдет он в следующем сезоне или нет, но он навсегда останется великим игроком "Торонто", его майка стопроцентно будет висеть под сводами арены "Торонто", - сказал Носов.

Леонард был признан самым ценным игроком финальной серии. 27-летний американец стал третьим в истории НБА баскетболистом, который становился самым ценным игроком финала в составах двух команд. В 2014 году он получил эту награду, выступая за "Сан-Антонио", за который играл с 2011 по 2018 год.

Кавай выступает за "Торонто" с 2018 года. Он становился двукратным чемпионом НБА (2014, 2019), также американец является единственным баскетболистом, который дважды становился лучшим оборонительным игроком (2015, 2016).

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