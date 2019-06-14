Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом "Ростов"

ТАСС, 14 июня. Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на четыре года. В заявлении отмечается, что 32-летний футболист уже начал подготовку к новому сезону. 8 и 11 июня Еременко не принимал участия в матчах сборной Финляндии в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. По словам отца футболиста, Еременко не был вызван в сборную по причине травмы.

"Роман Еременко - отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на четыре года. Он настоящий профессионал, уверен, что Роман и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды", - заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

"Я счастлив, что остаюсь в "Ростове", очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на "Ростов-Арене". У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Это повлияло на мое решение остаться в клубе", - заявил Еременко.

В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Еременко на два года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в которой были обнаружены следы кокаина. В августе 2018 года срок дисквалификации истек, Еременко подписал контракт с московским "Спартаком", а в январе 2019 года перешел в "Ростов". Вызовов в национальную команду после отбытия дисквалификации игрок не получал.

Всего полузащитник провел за клуб из Ростова-на-Дону 18 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Еременко ранее выступал в финском "Яро", итальянских клубах "Удинезе" и "Сиена", киевском "Динамо", "Рубине" и ЦСКА. Он является чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка и Суперкубка России в составе "Рубина", стал чемпионом России в составе ЦСКА. За национальную сборную Финляндии провел 73 матча, в которых забил пять мячей.