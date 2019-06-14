Голодец: чемпионат мира дал старт большому футболу в России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира 2018 года позволило открыть большой футбол для России. Об этом на церемонии вручения государственных наград сотрудникам оргкомитета "Россия-2018" и празднования годовщины проведения турнира заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Торжественная церемония проходит в пятницу в Бетховенском зале Большого театра.

"Это особенный день, потому что в прошлом году в Россию приехали 3,5 млн болельщиков из 195 стран мира, приехали сильнейшие команды мира, игры чемпионата мира посмотрели 3,2 млрд жителей планеты. Это потрясающий праздник спорта, который дал старт большому футболу у нас в стране. После завершения чемпионата мира спортом и футболом в нашей стране стало заниматься на 115 тысяч детей больше, цифра занимающихся футболом в стране перевалила за три миллиона, это самый популярный вид спорта в нашей стране на сегодня", - сказала Голодец.

"Также мы говорим о сухой цифре посещаемости стадионов, их заполняемости. Представьте себе, что стадион в Ростове-на-Дону в среднем собирает около 32 тысяч болельщиков на матч. Конечно, мы увидели и полюбили нашу сборную, этим мы обязаны Станиславу Саламовичу [Черчесову] (главному тренеру сборной России - прим. ТАСС), каждую игру мы болели за ребят, мы верим в наш футбол. Очень важно, что чемпионат мира открыл нам дорогу к большому футболу, сегодня мы готовимся к чемпионату Европы 2020 года, поэтому всех поздравляю, в добрый путь", - добавила она.

Чемпионат мира 2018 года прошел на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России добилась исторического успеха, дойдя до четвертьфинала турнира, чемпионом мира стала команда Франции.