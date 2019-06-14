Сборная России по волейболу одержала шестую победу в Лиге наций, обыграв поляков

ТАСС, 14 июня. Сборная России одержала победу над командой Польши в седьмом матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в иранской Урмии.

Матч завершился со счетом 3-1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19) в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России уступила французам со счетом 1-3, затем обыграла японцев (3-1), сербов (3-2), португальцев (3-0), американцев (3-0) и итальянцев (3-0).

Следующую встречу российские волейболисты проведут 15 июня против сборной Канады.

Сборная России возглавила турнирную таблицу Лиги наций, одержав шесть побед и набрав 17 очков. На втором месте идет команда Бразилии, одержавшая шесть побед в шести играх (15 очков). Далее следуют команды Ирана и Франции (по 5 побед, 16 очков).

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.