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Сильнов покинул пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Ранее он получил уведомление от независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit о подозрениях в его адрес
Андрей Сильнов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Андрей Сильнов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 14 июня. Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов ушел с поста первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Ранее 34-летний Сильнов получил уведомление от независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) о подозрениях в его адрес. Позднее источник сообщил ТАСС, что Сильнов попал под подозрения AIU после перепроверки допинг-проб за 2013 год.

В пятницу состоялась рабочая встреча Сильнова с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным, по итогам которой Сильнов принял решение о добровольном уходе с должности первого вице-президента организации. Также Сильнов покинул пост члена президиума организации.

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