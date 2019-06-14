Сильнов покинул пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 14 июня. Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов ушел с поста первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Ранее 34-летний Сильнов получил уведомление от независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) о подозрениях в его адрес. Позднее источник сообщил ТАСС, что Сильнов попал под подозрения AIU после перепроверки допинг-проб за 2013 год.

В пятницу состоялась рабочая встреча Сильнова с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным, по итогам которой Сильнов принял решение о добровольном уходе с должности первого вице-президента организации. Также Сильнов покинул пост члена президиума организации.