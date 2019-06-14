РУСАДА установило факт работы отстраненного тренера на сборе легкоатлетов в Киргизии

ТАСС, 14 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии с участием семи спортсменов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РУСАДА.

Имя тренера не сообщается.

Организация проводила тестирование в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года. В ходе работы было проведено три выезда на территорию Киргизии для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена, а также группой легкоатлетов, в том числе входящих в состав сборной команды России по легкой атлетике.

Отмечается, что в отношении одного из легкоатлетов информация передана в Athletics Integrity Unit (AIU).

Также в ходе проверки было организовано целевое тестирование данных спортсменов. В результате тестирования была дисквалифицирована спортсменка за нарушение антидопинговых правил на четыре года. На основании выявленных фактов РУСАДА открыло ряд дел о возможных нарушениях антидопинговых правил, также РУСАДА уведомило об этом Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Информация о нарушения была направлена в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций и во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).