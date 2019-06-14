Копьеметательница Старыгина получила нейтральный статус от IAAF

ТАСС, 14 июня. Копьеметательница Екатерина Старыгина получила нейтральный статус и право выступать на международных легкоатлетических стартах 2019 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Она стала 68 российской спортсменкой, кто получил допуск для участия на международной арене. Старыгина выступит на II Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

По состоянию на 14 июня ВФЛА получила от спортсменов для рассмотрения и отправки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) 310 заявок, из них - 65 по упрощенной форме. В IAAF федерация направила 299 заявок. В прошлом году разрешение выступать на международной арене получили 73 российских легкоатлета.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США

Старыгина является победительницей чемпионата мира среди юниоров (2014) и чемпионкой России (2018).