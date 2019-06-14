Баскетболист "Голден Стэйт" Дюрант пропустит следующий сезон из-за травмы

ТАСС, 14 июня. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стив Керр сообщил, что легкий форвард команды Кевин Дюрант пропустит следующий сезон. Слова специалиста приводит Yahoo Sports.

"Торонто" в ночь на пятницу на выезде обыграл "Голден Стэйт" со счетом 114:110 в шестом матче финала плей-офф НБА и стал чемпионом лиги сезона-2018/19. "Рэпторс" выиграли серию - 4-2. Атакующий защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон получил разрыв крестообразной связки колена.

"Важно то, что Кевин Дюрант пропустит следующий сезон с разрывом ахиллова сухожилия. Важно то, что Клэй травмировал колено. Подробности узнаем позже. Просто ужасно, что этим парням пришлось пережить", - сказал Керр.

Во вторник "Голден Стэйт" обыграл "Торонто" (106:105) в пятом матче финальной серии. Дюрант, не игравший с 9 мая из-за травмы икроножной мышцы, форсировал свое восстановление и вышел на матч в стартовом составе. Во второй четверти он получил повреждение правой ноги и покинул арену на костылях.

В минувшем сезоне Дюрант провел 78 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 26 очков, совершая 6,4 подбора и отдавая 5,9 передачи. В плей-офф он сыграл в 12 встречах, в которых набирал 32,3 очка, совершая 4,9 подбора и отдавая 4,5 передачи.