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Горячкина выиграла шахматный турнир претенденток и сыграет в матче за титул чемпионки мира

Россиянка в 12-м туре сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи и стала недосягаемой для соперниц
Александра Горячкина Этери Кублашвили/Российская шахматная федерация
Описание
Александра Горячкина
© Этери Кублашвили/Российская шахматная федерация

ТАСС, 14 июня. Россиянка Александра Горячкина досрочно стала победительницей турнира претенденток за право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам. Соревнование проходит в Казани.

Горячкина сыграет за титул с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Дата и место матча еще не определены.

В 12-м туре Горячкина сыграла вничью черными фигурами с китаянкой Тань Чжунъи и лидирует в таблице, набрав 9 очков. Украинка Анна Музычук, идущая на втором месте, набрала 6,5 очка и уже не сможет догнать россиянку, поскольку в двух оставшихся турах может набрать не более 2 очков.

20-летняя Горячкина занимает 8-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Она является двукратной чемпионкой России (2015, 2017).

Турнир претенденток завершится 17 июня.

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