Молодость сильнее опыта. Горячкина поборется за титул чемпионки мира по шахматам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина за два тура до окончания турнира претенденток в Казани обеспечила себе первое место в таблице. В матче за мировую шахматную корону она сыграет с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В 12-м туре Горячкина сыграла вничью черными фигурами с китаянкой Тань Чжунъи и, набрав 9 очков, стала недосягаемой для соперниц. Украинка Анна Музычук, идущая на втором месте, набрала 6,5 очка и уже не сможет догнать россиянку. Партии 13-го тура состоятся 16 июня, турнир претенденток завершится в понедельник.

Aleksandra Goryachkina draws with Tan Zhongyi and wins the FIDE Women's Candidates tournament with 2 rounds to spare!



20-year-old Russian player takes home 50.000 Euro and will face world champion Ju Wenjun in a match.#FIDEWomenCandidates #chess #WomenInChess #ChessForAll pic.twitter.com/iGRF9mfLQI — International Chess Federation (@FIDE_chess) June 14, 2019

В турнире принимают участие Мария Музычук (Украина, рейтинг FIDE до начала турнира - 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), чемпионка мира (2008-2010) Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), чемпионка мира (2017-2018) Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506). Мария Музычук, Костенюк и Лагно отобрались для участия в соревнованиях благодаря выходу в полуфинал мирового первенства 2018 года в Ханты-Мансийске, который проходил по нокаут-системе. Тань Чжунъи получила право, так как играла в прошлогоднем матче за звание лучшей шахматистки мира. Остальные отбирались по рейтингу FIDE за 2018 год. Горячкина же заменила отказавшуюся от приглашения чемпионку мира (2010-2012, 2013-2015, 2016-2017) Хоу Ифань, которая в 2017 году приняла решение играть в мужских турнирах. 20-летняя россиянка является самой молодой участницей турнира. Помимо права сыграть в матче за звание чемпионки мира она получит призовые в размере €50 тыс. Хорошая техника и хладнокровие С первого тура Горячкина показывала хорошую позиционную игру, раз за разом переигрывая соперников в эндшпилях. При этом у россиянки нередко возникали плохие позиции. По итогам первого круга Горячкина одержала пять побед, а во втором играла более надежно, обеспечивая ничейные результаты. Конкурентки же не смогли приблизиться к 20-летней шахматистке, на данный момент только Мария Музычук имеет положительный баланс побед и поражений.

"Горячкина была хладнокровна, использовала все шансы, чего не хватало остальным участникам. Те возможности, которые им предоставлялись по ходу турнира, они не могли использовать. Горячкина собрала практически сто процентов своих шансов. У нее были непростые позиции, но она хладнокровно стояла, а соперницы ошибались, просто растерялись от такого хладнокровия", - отметил в беседе с ТАСС гроссмейстер Сергей Смагин. "Горячкина провела превосходный турнир, была прекрасно технически готова и победила заслуженно. Мы гордимся ей и поздравляем, это на данный момент был главный турнир ее жизни. Надеюсь, впереди будет еще более успешный турнир. Она способна добиться там успеха, уверен, чемпионка России должна быть чемпионом мира", - рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Сама победительница отметила, что по ходу турнира не думала о таблице. Горячкина занимает восьмое место в рейтинге FIDE. Она является двукратной чемпионкой России (2015, 2017), победительницей командного чемпионата мира (2017) и командного чемпионата Европы (2017) в составе женской сборной России. В возрасте 12 лет Горячкина стала международным гроссмейстером. Среди женщин в более юном возрасте это звание получила только Хоу Ифань. Уже на юниорском уровне российская шахматистка выиграла множество крупных турниров, став чемпионкой мира и Европы во многих возрастах. "Радует, что на этом турнире Горячкина показала, что у нее есть огромные резервы, она сделала большой и качественный скачок в шахматах. Тот качественный рывок, который она сделала, - это очень серьезно, он показал, что она умеет работать. В какой-то момент показалось, что она топчется на месте, но это топтание в итоге вылилось в очень хорошую игру", - подчеркнул Смагин. Хорошие шансы на корону Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону в 2018 году переиграла Тань Чжунъи со счетом 5,5:4,5. 28-летняя китаянка стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокаут-турнире, который прошел в Ханты-Мансийске. В финале она на тай-брейке победила Лагно. Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017), чемпионкой мира по классическим шахматам (2018), в рейтинге FIDE она занимает второе место после Хоу Ифань.