Молодость сильнее опыта. Горячкина поборется за титул чемпионки мира по шахматам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина за два тура до окончания турнира претенденток в Казани обеспечила себе первое место в таблице. В матче за мировую шахматную корону она сыграет с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
В 12-м туре Горячкина сыграла вничью черными фигурами с китаянкой Тань Чжунъи и, набрав 9 очков, стала недосягаемой для соперниц. Украинка Анна Музычук, идущая на втором месте, набрала 6,5 очка и уже не сможет догнать россиянку. Партии 13-го тура состоятся 16 июня, турнир претенденток завершится в понедельник.
Aleksandra Goryachkina draws with Tan Zhongyi and wins the FIDE Women's Candidates tournament with 2 rounds to spare!— International Chess Federation (@FIDE_chess) June 14, 2019
20-year-old Russian player takes home 50.000 Euro and will face world champion Ju Wenjun in a match.#FIDEWomenCandidates #chess #WomenInChess #ChessForAll pic.twitter.com/iGRF9mfLQI
В турнире принимают участие Мария Музычук (Украина, рейтинг FIDE до начала турнира - 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), чемпионка мира (2008-2010) Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), чемпионка мира (2017-2018) Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506). Мария Музычук, Костенюк и Лагно отобрались для участия в соревнованиях благодаря выходу в полуфинал мирового первенства 2018 года в Ханты-Мансийске, который проходил по нокаут-системе. Тань Чжунъи получила право, так как играла в прошлогоднем матче за звание лучшей шахматистки мира. Остальные отбирались по рейтингу FIDE за 2018 год.
Горячкина же заменила отказавшуюся от приглашения чемпионку мира (2010-2012, 2013-2015, 2016-2017) Хоу Ифань, которая в 2017 году приняла решение играть в мужских турнирах. 20-летняя россиянка является самой молодой участницей турнира. Помимо права сыграть в матче за звание чемпионки мира она получит призовые в размере €50 тыс.
Хорошая техника и хладнокровие
С первого тура Горячкина показывала хорошую позиционную игру, раз за разом переигрывая соперников в эндшпилях. При этом у россиянки нередко возникали плохие позиции. По итогам первого круга Горячкина одержала пять побед, а во втором играла более надежно, обеспечивая ничейные результаты. Конкурентки же не смогли приблизиться к 20-летней шахматистке, на данный момент только Мария Музычук имеет положительный баланс побед и поражений.
"Горячкина была хладнокровна, использовала все шансы, чего не хватало остальным участникам. Те возможности, которые им предоставлялись по ходу турнира, они не могли использовать. Горячкина собрала практически сто процентов своих шансов. У нее были непростые позиции, но она хладнокровно стояла, а соперницы ошибались, просто растерялись от такого хладнокровия", - отметил в беседе с ТАСС гроссмейстер Сергей Смагин.
"Горячкина провела превосходный турнир, была прекрасно технически готова и победила заслуженно. Мы гордимся ей и поздравляем, это на данный момент был главный турнир ее жизни. Надеюсь, впереди будет еще более успешный турнир. Она способна добиться там успеха, уверен, чемпионка России должна быть чемпионом мира", - рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
Сама победительница отметила, что по ходу турнира не думала о таблице.
Горячкина занимает восьмое место в рейтинге FIDE. Она является двукратной чемпионкой России (2015, 2017), победительницей командного чемпионата мира (2017) и командного чемпионата Европы (2017) в составе женской сборной России. В возрасте 12 лет Горячкина стала международным гроссмейстером. Среди женщин в более юном возрасте это звание получила только Хоу Ифань.
Уже на юниорском уровне российская шахматистка выиграла множество крупных турниров, став чемпионкой мира и Европы во многих возрастах. "Радует, что на этом турнире Горячкина показала, что у нее есть огромные резервы, она сделала большой и качественный скачок в шахматах. Тот качественный рывок, который она сделала, - это очень серьезно, он показал, что она умеет работать. В какой-то момент показалось, что она топчется на месте, но это топтание в итоге вылилось в очень хорошую игру", - подчеркнул Смагин.
Хорошие шансы на корону
Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону в 2018 году переиграла Тань Чжунъи со счетом 5,5:4,5. 28-летняя китаянка стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокаут-турнире, который прошел в Ханты-Мансийске. В финале она на тай-брейке победила Лагно. Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017), чемпионкой мира по классическим шахматам (2018), в рейтинге FIDE она занимает второе место после Хоу Ифань.
Поскольку в 2018 году Гран-при не был проведен, китаянка должна сыграть с победительницей турнира претенденток - 2019, которой стала Горячкина. Точные даты и место проведения матча за звание чемпионки мира пока неизвестны. Ориентировочно он должен состояться в ноябре 2019 года.
"Вариант проведения в России рассматривается только как резервный. Надеюсь, что главные турниры будут проводиться по всему миру. Но если нужно, мы всегда можем провести, Китай уже изъявлял желание принять матч", - сообщил ТАСС глава FIDE Аркадий Дворкович.
12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что у Горячкиной высокие шансы стать чемпионкой мира. "Она очень талантливая шахматистка, у нее есть все возможности победить китаянку, я ей этого желаю. Задача непростая, на сегодняшний день китайская шахматная школа взяла все лучшее, что было в СССР и даже внесла свои изменения. У них очень серьезная система, которая готовит и помогает шахматистам, Саше предстоит грандиозная задача, думаю, что у нее существует внутренний ресурс, есть способности и талант", - отметил Карпов в беседе с ТАСС.
Смагин считает, что у Горячкиной есть неплохие шансы одержать победу в противостоянии, если она удержит свой уровень игры. Однако по мнению эксперта, китайская шахматистка на данный момент выглядит сильнее претендентки на титул во всех стадиях игры.
Отечественные шахматистки в матчах за шахматную корону
Первой чемпионкой мира по шахматам в 1927 году стала Вера Менчик, которая родилась в России, однако в 15 лет вслед за родителями переехала в Великобританию. Менчик не было равных в чемпионских турнирах и матчах вплоть до начала Второй мировой войны, однако в 1944 году она погибла в результате бомбардировки Лондона. С 1950 года FIDE определяла чемпионок мира по матчевой системе, до 1991 года сильнейшими на планете были исключительно советские шахматистки - Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе. До 1997 года участница матча за шахматную корону определялась в ходе турнира претенденток.
С 2000 года обладательница титула выявлялась в турнирах по нокаут-системе. В период с 2008 по 2010 год чемпионкой мира была россиянка Александра Костенюк, победившая в финале нокаут-турнира 2008 года в Нальчике 14-летнюю китаянку Хоу Ифань, которая через два года впервые завоюет титул. С 2011 по 2017 год в матче за титул играли лучшая шахматистка по итогам серии Гран-при FIDE (претендентка) и победительница нокаут-турнира (действующая чемпионка мира).
После победы Аркадия Дворковича на выборах президента FIDE было принято решение упразднить чемпионат мира и проводить Кубок мира по нокаут-системе. По аналогии с мужским календарем Кубок мира будет являться отборочным соревнованием к турниру претенденток 2021 года. В сезоне-2019/20 будет возобновлено проведение Гран-при, который тоже будет отборочным соревнованием к турниру претенденток.
Призовой фонд матча за шахматную корону составит €500 тыс., это в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке.