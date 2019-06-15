Футболист "Локомотива" Касаев перейдет в клуб ФНЛ "Авангард"

ТАСС, 15 июня. Полузащитник московского "Локомотива" Алан Касаев в июле официально станет игроком клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Авангард" (Курск). Об этом сообщил президент курской команды Николай Волокитин, чьи слова передает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Авангарда".

В прошлом сезоне Касаев, права на которого до 30 июня 2019 года принадлежат "Локомотиву", выступал за два клуба ФНЛ. Первую половину чемпионата он провел в "Балтике" (Калининград), отыграв 22 матча во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и четыре голевые передачи. Вторую часть сезона полузащитник играл в "Сочи", записав себе в актив 11 матчей и одну передачу.

"Сейчас из всего списка, фигурирующего в СМИ, подписали Алана Касаева. Нам такой парень нужен и в раздевалке, и на поле. Честно, я мечтал о нем, подписали его за адекватные деньги, он все понимает - и свою роль, и цену за свой контракт. Также у него есть личные хорошие отношения с рядом наших футболистов и с тренером, что всегда помогает в команде", - сказал Волокитин.

33-летний футболист за время своей карьеры выступал в составах нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), среди которых были московские "Динамо" и "Локомотив", казанский "Рубин" и краснодарская "Кубань". Касаев является двукратным чемпионом России (2009, 2018), трехкратным обладателем Кубка России (2012, 2015, 2017) и двукратным победителем Суперкубка России (2010, 2012).