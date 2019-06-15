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Футбол в Германии

СМИ: дортмундская "Боруссия" намерена вернуть футболиста Хуммельса

Защитник выступал в составе команды в период с 2008 по 2016 год
Матс Хуммельс Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Матс Хуммельс
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 июня. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) хочет приобрести у мюнхенской "Баварии" защитника Матса Хуммельса, который ранее уже выступал в составе дортмундской команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sport Bild.

По информации источника, "Боруссия" уже провела переговоры с "Баварией". Руководство мюнхенского клуба сообщило главному тренеру Нико Ковачу о возможной продаже игрока.

Хуммельс перешел в "Баварию" летом 2016 года. Он является воспитанником клуба, однако с зимы 2008 года выступал в составе "Боруссии". В команде из Дортмунда Хуммельс провел 309 матчей, забил 25 мячей и сделал 16 голевых передач. В прошедшем сезоне футболист выиграл золотые медали национального первенства, став шестикратным чемпионом Германии.

С марта 2019 года Хуммельс не вызывается в состав сборной страны. Главный тренер немцев Йоахим Лёв перед стартом отборочного турнира Евро-2020 принял решение отказаться от услуг чемпионов мира 2014 года Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Хуммельса для смены поколений. 30-летний защитник провел за национальную команду 70 матчей и забил пять мячей.

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