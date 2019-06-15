СМИ: Игуаин намерен продолжить выступать в "Ювентусе"

ТАСС, 15 июня. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Гонсало Игуаин намерен продолжить играть за туринский клуб. Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Права на Игуаина принадлежат туринскому "Ювентусу", однако первую часть сезона нападающий отыграл в другом итальянском клубе - в "Милане", а затем перешел в английский "Челси", в составе которого стал победителем Лиги Европы. Игуаин провел 22 матча в составе "Милана", в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. За "Челси" аргентинец провел 18 встреч, забив пять мячей.

Агент и брат футболиста Николас Игуаин заявил, что 31-летний нападающий решительно настроен остаться в "Ювентусе". "Гонсало уважает свой контракт и будет с командой следующие два года, - приводит слова агента телеканал Sky Sports. - Он хорошо проявлял себя в клубе, а идти в другую итальянскую команду ему не кажется хорошим решением. В чемпионате Италии он будет играть только за туринцев, он очень серьезно настроен и его переполняет решимость".

Также он отметил, что Игуаин намерен завершить карьеру в туринском клубе. "Я думаю, что это может быть его год. У него столько сил и решимости, и он хочет закончить свою карьеру в "Ювентусе", - добавил агент.

В составе мадридского "Реала" Игуаин трижды становился чемпионом Испании (2006/07, 2007/08, 2011/12), дважды выигрывал Суперкубок Испании (2008 и 2012), а также становился обладателем Кубка Испании (2010/11). С "Наполи" нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии (2014). В составе "Ювентуса" Игуаин дважды побеждал в чемпионате Италии (2016/17, 2017/18) и дважды выигрывал Кубок Италии (2016/17, 2017/18).

В составе сборной Аргентины Игуаин выиграл серебро чемпионата мира 2014 года, а также дважды завоевывал серебряные медали Кубка Америки. Всего за национальную команду он провел 75 игр, в которых забил 31 мяч.