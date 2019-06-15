Чемпионат мира по санному спорту 2023 года пройдет в немецком Оберхофе

ТАСС, 15 июня. Немецкий Оберхоф станет местом проведения чемпионата мира по санному спорту 2023 года. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) в Любляне, сообщила в субботу пресс-служба организации.

Сборная России по санному спорту на прошедшем в январе в немецком Винтерберге чемпионате мира заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав золотую и две бронзовые медали. Первое место заняла сборная Германии (5-5-2), второе - команда Австрии (1-2-2).

Золотую медаль команде принесла победа Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, Владислава Южакова и Юрия Прохорова в смешанной эстафете. Павличенко также принес команде две бронзовые медали в спринте и одноместных санях.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2020 году в Сочи.