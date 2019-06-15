{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чемпионат мира по санному спорту 2023 года пройдет в немецком Оберхофе

Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации санного спорта

ТАСС, 15 июня. Немецкий Оберхоф станет местом проведения чемпионата мира по санному спорту 2023 года. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) в Любляне, сообщила в субботу пресс-служба организации.

Сборная России по санному спорту на прошедшем в январе в немецком Винтерберге чемпионате мира заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав золотую и две бронзовые медали. Первое место заняла сборная Германии (5-5-2), второе - команда Австрии (1-2-2).

Золотую медаль команде принесла победа Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, Владислава Южакова и Юрия Прохорова в смешанной эстафете. Павличенко также принес команде две бронзовые медали в спринте и одноместных санях.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2020 году в Сочи.

Футбол в Италии
СМИ: Игуаин намерен продолжить выступать в "Ювентусе"
В прошлом сезоне аргентинский футболист играл в аренде в "Милане" и "Челси"
Читать полностью