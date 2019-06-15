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Ходок Шарыпов стал чемпионом России на дистанции 50 км

Вторым финишировал Николай Сергеев, третье место занял Алексей Терентьев

ЧЕБОКСАРЫ, 15 июня. /ТАСС/. Спортсмен из Мордовии Сергей Шарыпов занял первое место на чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Он показал результат 3 часа 43 минуты и 35 секунд.

Лучший результат сезона в мире на этой дистанции принадлежит французу Йоанну Динизу, который победил на майском Кубке Европы в Литве с результатом 3:37.43.

Второе место на чемпионате России в Чебоксарах занял москвич Николай Сергеев (3:49.30), третьим стал Алексей Терентьев (3:58.11), также представлявший Москву.

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