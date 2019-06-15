СМИ: "Ливерпуль" может продать Мохаммеда Салаха

ТАСС, 15 июня. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может расстаться с египтянином Мохаммедом Салахом. Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на Le 10 Sport.

По информации источника, ливерпульский клуб готов продать египтянина, чтобы приобрести ивуарийского нападающего французского "Лилля" Николя Пепе. Также отмечается, что у Салаха испортились отношения с главным тренером "Ливерпуля" немцем Юргеном Клоппом.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале английский "Тоттенхэм" (2:0), в чемпионате Англии команда заняла второе место, набрав 97 очков.

Cалах провел в составе ливерпульской команды 104 матча во всех турнирах, в которых забил 71 гол и отдал 29 результативных передач. Салах два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии: в сезоне-2017/18 он забил 32 гола, а в следующем - 22, разделив первое место с одноклубником Садио Мане и форвардом "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом. В составе национальной команды Египта на счету 27-летнего футболиста 62 матча и 39 голов.