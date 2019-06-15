Широбоков стал чемпионом России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км

ЧЕБОКСАРЫ, 15 июня. /ТАСС/. Спортсмен из Мордовии Сергей Широбоков занял первое место на чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Он показал результат 1 час 19 минут 26 секунд.

Второе место на чемпионате России в Чебоксарах занял другой представитель Мордовии, Роман Евстифеев (1:21.17), третьим стал Алексей Кудашкин (1:21.30), также представляющий Мордовию.

20-летний Широбоков - серебряный призер чемпионата мира - 2017 в ходьбе на 20 км. Весной 2018 года он был лишен допуска на международные старты из-за сотрудничества с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.