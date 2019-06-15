Чемпионат мира по фигурному катанию в 2022 году пройдет во Франции

ТАСС, 15 июня. Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года пройдет во французском Монпелье. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Данное решение было принято на заседании совета ISU. Турнир пройдет с 21 по 27 марта 2022 года.

Также стало известно, что чемпионат Европы - 2022 пройдет в Таллине 10-16 января, Турнир четырех континентов 2021 года - в Сиднее 8-14 февраля, чемпионат мира по синхронному катанию 2021 года - в Загребе 8-10 апреля, чемпионат мира по синхронному катанию 2022 года - в голландском Херенвене 7-9 апреля.

Кроме того, стали известны места проведения турниров по шорт-треку и конькобежному спорту. Чемпионат Европы по шорт-треку 2021 года состоится в польском Томашуве 15-17 января, Турнир четырех континентов 2021 года - в Солт-Лейк-Сити 8-10 января, чемпионат мира по конькобежному спорту 2022 года - в норвежском Хамаре 3-6 марта, чемпионат Европы 2022 года - в Херенвене 7-9 января, чемпионат мира по шорт-треку 2022 года - в Монреале 18-20 марта, чемпионат Европы 2022 года - в Дрездене 14-16 января.