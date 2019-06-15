Канадские футболистки обыграли сборную Новой Зеландии в матче чемпионата мира

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Канады одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Забитыми мячами отметились Джесси Флеминг (48-я минута) и Нишель Принс (79).

В турнирной таблице группы E первое место с 6 очками занимает сборная Нидерландов, далее идут команды Канады (6), Новой Зеландии (0) и Камеруна (0). В следующем туре сборная Канады сыграет с командой Нидерландов, новозеландки встретятся с камерунками. Оба матча пройдут 20 июня. Сборные Канады и Нидерландов обеспечили себе выход в плей-офф.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.