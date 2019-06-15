Дортикос нокаутировал Табити и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

ТАСС, 15 июня. Кубинец Юниэль Дортикос стал финалистом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Риге, он выиграл у американца Эндрю Табити нокаутом в 10-м раунде и завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

В послужном списке 33-летнего Дортикоса 24 победы (22 нокаутом), одно поражение. Ранее он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), с которым расстался в феврале 2018 года, проиграв россиянину Мурату Гассиеву в полуфинале WBSS первого сезона.

29-летний Табити потерпел первое поражение в карьере при 17 победах (13 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. В четвертьфинале WBSS американец победил россиянина Руслана Файфера по очкам.

Соперником Дортикоса в финальном бою будет победитель другого полуфинала между латвийцем Майрисом Бриедисом и поляком Кшиштофом Гловацким, который пройдет в Риге позднее.

Всемирная боксерская суперсерия - турнир, который ежегодно проводится среди профессиональных боксеров. Победитель получает Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн, общий призовой фонд турнира составляет $50 млн. В первом сезоне обладателями трофея стали украинец Александр Усик (весовая категория до 90,71 кг) и британец Каллум Смит (до 76,2 кг).