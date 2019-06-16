СМИ: Яя Туре продолжит карьеру в китайском клубе "Циндао Хайню"

ТАСС, 16 июня. Бывший полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" и английского "Манчестер Сити" Яя Туре продолжит карьеру в команде второго дивизиона чемпионата Китая "Циндао Хайню". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

По информации источника, Туре уже прибыл в Китай. В аэропорту Циндао 36-летнего футболиста встретили журналисты и фанаты.

Последним клубом ивуарийца был греческий "Олимпиакос", который он покинул в декабре 2018 года, спустя три месяца после заключения контракта. Ранее сообщалось, что Туре рассматривает возможность продолжения карьеры в качестве тренера.

Помимо "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Олимпиакоса", Туре выступал за бельгийский "Беверен", украинский "Металлург" и "Монако". В составе "Манчестер Сити" он трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), дважды выиграл Кубок английской лиги, по одному разу становился победителем Кубка Англии и Суперкубка Англии. Вместе с "Барселоной" он дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Также во время выступления за "Олимпиакос" он стал победителем чемпионата Греции и обладателем Кубка Греции.

В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду он провел 101 матч, забив 19 голов. Туре четыре раза признавался лучшим футболистом Африки (2011-2014).