СМИ: бывший футболист ЦСКА Эрнандес может продолжить карьеру в "Сампдории"

ТАСС, 16 июня. Бывший нападающий российского футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес может продолжить карьеру в итальянской "Сампдории". Об этом в воскресенье сообщает портал Goal.com.

По информации источника, 28-летний уругвайский форвард был предложен руководству "Сампдории". В конце мая также сообщалось, что Эрнандес может перейти в испанскую "Сельту".

Футболист перешел в московский клуб в августе 2018 года из английского "Халла", 28-летний нападающий стал первым уругвайским футболистом в ЦСКА. В составе клуба он провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В мае он расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.

ЦСКА в прошедшем сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы.

В составе национальной команды Уругвая Эрнандес провел 29 матчей, забив 11 мячей, и стал обладателем Кубка Америки в 2011 году